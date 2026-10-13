Зима без снега? Климатолог Карнаухов предупредил о повторении рекордов

Климатолог Карнаухов: зима в России будет теплой и бесснежной

Общество

Предстоящая зима в России ожидается теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре страны почти не было снега. Об этом «Абзацу» рассказал старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в РФ идет быстрее, чем на планете в целом.

Карнаухов отметил, что температурные аномалии в Тихом океане скажутся на погоде в России. Это превратит снегопады в кратковременные явления, за которыми последует быстрое таяние. Климатолог допустил повторение бесснежных зим: в Тихом океане разыгрывается рекордное явление, которое повысит глобальную температуру, а в России это повышение будет сильнее.

По мнению эксперта, сроки формирования устойчивого снега окончательно сместились. Если раньше климатическая зима начиналась в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет пятьдесят на пятьдесят, а новогодние оттепели становятся климатической нормой. Карнаухов заключил, что ожидать в ноябре устойчивый снежный покров до марта абсолютно нереально, а новогодняя ночь со слякотью и дождем стала обычным явлением из-за глобального потепления.

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