«Не даст совершить ошибку»: экс-советник президента раскрыл, как ИИ будут использовать для принятия законов в РФ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что депутаты будут использовать искусственный интеллект для написания новых законов. При этом она подчеркнула, что ИИ сам писать законы не станет, «пока не протопчет ногами дорогу в далекую деревню», сообщает РИА Новости .

Объяснить ситуацию с использованием новых технологий в законодательстве взялся глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, вокруг темы ИИ очень много хайпа.

«Сложилось впечатление, что все ждут чуда. Но это не совсем чудо, хотя и приятное. Для написания законов искусственный интеллект действительно очень полезен, ведь это процесс, в котором надо согласовывать огромный пласт актов. Принимая один закон, надо изменить еще несколько десятков других, ведь они взаимосвязаны. ИИ делает это с легкостью», — сказал экс-советник президента.

Собеседник пояснил, что искусственный интеллект всегда готов проанализировать, какой закон будет затронут в результате изменений и спрогнозировать, что будет дальше в реальности.

«Иногда у наших депутатов спрашиваешь, как новый закон будет работать, а они говорят: «Запустим, тогда и поймем». И последствия бывают трагическими или смешными, если что-то не согласовано. А ИИ выполняет роль умной базы данных, которая не даст совершить ошибку», — подчеркнул Клименко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперт рассказал, что цифровизация в отличие от ИИ «убила» больше профессий.