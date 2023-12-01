Экс-советник президента Клименко считает, что цифровизация «убила» больше профессий в отличие от ИИ
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По словам главы совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, значительную часть населения страны искусственный интеллект не тревожит. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что единственным минусом в данном случае является очень быстрое развитие искусственного интеллекта, а люди к этому еще не готовы.
По мнению Клименко, люди всегда боятся того, что им неведомо.
Он отметил, что лишь цифровизация успела нагадить так, что целый класс специальностей оказался не за надобностью.