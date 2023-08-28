«Перспектива хорошая»: космонавт рассказал о важности лунной миссии

В первой половине августа 2023 года станция «Луна-25» была отправлена на земной спутник с космодрома «Восточный». Однако уже через неделю аппарат потерпел крушение из-за неправильной работы двигателя

Как подсчитали эксперты РИА «Новости», повторный запуск может обойтись российскому бюджету в 4-5 млрд рублей. Впрочем, есть основания полагать, что эти траты были бы оправданы ввиду важности лунной миссии.

Как рассказал космонавт Олег Новицкий, освоение Луны дает России развитие новых технологий.

«Мы их испытываем, когда создаем какие-то космические аппараты. Сначала беспилотные, потом пилотные. На них обкатываем системы разные, отрабатываем систему управления, отрабатываем посадку на лунную поверхность. Как видим, перспектива хорошая у науки и техники», — отметил Новицкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И, конечно же, не стоит забывать об имидже.

«Это важно. Наша страна всегда была первой в космосе, поэтому надо поддерживать этот имидж и гордиться тем, что мы можем участвовать в этом», — подытожил собеседник.

Ранее «Роскосмос» заявил, что миссию на южный полюс Луны можно повторить через несколько лет.