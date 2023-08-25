«Роскосмос» заявил, что миссию на южный полюс Луны можно повторить через несколько лет

«Роскосмос» планирует в будущем возобновить миссию к южному полюсу Луны. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что на территории НПО «Лавочкина» прошла встреча Юрия Борисова, главы «Роскосмоса», с разработчиками «Луна-25». Напомним, что она потерпела крушение несколько дней назад, 19 августа.

В ходе обсуждений были подняты вопросы, касающиеся возможных причин, которые помешали успешному завершению миссии. Также проговорили дальнейшие перспективы лунной программы Российской Федерации. Одним из вариантов ее продолжения можно назвать повторение миссии.

По словам Борисова, ученым не стоит останавливаться из-за одной неудачи. Наоборот, она должна побудить сделать определенные выводы и двигаться дальше.