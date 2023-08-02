Ученые научились предсказывать губительные катаклизмы по Луне

По состоянию Луны можно предсказать те или иные события, происходящие на Земле. К ним можно отнести извержения вулканов и землетрясения. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал ученый Михаил Ковалев, который провел собственное исследование.

Что происходит при суперлунии

Ученый уточнил, что при совпадении новолуния или полнолуния при наибольшем сближении Луны и Земли (в науке — перигей) происходит так называемое суперлуние. Это явление, когда земной спутник видится особо ярким и кажется огромным.

Автор исследования внимательно изучил статистику и пришел к выводу, что такие эпизоды неизбежно связаны с катаклизмами у нас на планете. Землетрясения и извержения вулканов происходят именно тогда, когда Луна в точке перигея.

При этом отнюдь не всегда это происходит в один и тот же день: иногда несколькими днями раньше или позже.

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Люди перестанут гибнуть

Ученый уверен, что если использовать эти данные в нужном направлении, можно будет избежать большого количества жертв. Власти смогут предсказывать землетрясения, извержения вулканов и, как следствие, вовремя эвакуировать граждан и принимать другие меры для поддержания безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что в турецкой провинции произошло землетрясение.