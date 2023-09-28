Ученый из Подмосковья получил премию РАН за вклад в создание NICA
Фото: [Пресс-служба ОИЯИ]
Руководитель Научно-экспериментального отдела физики тяжелых ионов Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Александр Малахов стал лауреатом премии имени Павла Черенкова.
Премию присудили за ряд исследований в сфере релятивистской ядерной физики, которые легли в основу физической программы ускорительного комплекса NICA.
Александр Малахов работает в указанном институте с 1971 года.
NICA – это международный мегасайенс проект, цель которого заключается в изучении свойств плотной барионной материи. В его рамках в Дубне создается новый ускорительный комплекс.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области вдвое увеличился выпуск компьютеров и оптики.