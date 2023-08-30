Губернатор Воробьев: выпуск компьютеров и оптики в Подмосковье увеличился в два раза

За семь месяцев этого года Подмосковье показало рост Индекса промышленного производства на 10% благодаря, в том числе, программе поддержки импортозамещения, запущенной в регионе еще в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«И наша задача — не снижать темп, помогать предприятиям держать планку. Для этого предоставляем землю, займы, выделяем субсидии. А чтобы бизнесу было удобно и просто получить меры поддержки и услуги, работает региональный Инвестпортал», — отмечает губернатор.

По словам Воробьева, в регионе также возрастает выпуск высокотехнологичной продукции, включая выпуск компьютеров и оптики, который увеличился более чем на 50%. Кроме того, прорвы зафиксирован в металлургии, фарме, машиностроении и авиапроме.

«В Дубне, например, уже запущено и работает крупнейшее производство беспилотной техники компании «Кронштадт» с инвестициями более 8 миллиардов рублей. <…> В ближайшее время будет реализован проект компании «Газпром СПКА» по производству спутников в Щелково», — отметил глава Подмосковья.

Эти и другие проекты получили поддержку от региона. Глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что меры поддержки бизнеса сначала были направлены на том, чтобы простимулировать производство импортозамещающей продукции, но после этого компании начали выпускать продукцию, не имеющую аналогов.

«Сегодня у нас уже реализовано порядка 50 импортозамещающих проектов, более 100 в стадии реализации и мы постоянно расширяем этот список», — отметила зампред.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.