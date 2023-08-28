«В скором времени»: назван наиболее реальный сценарий Апокалипсиса
Ученый Корянов рассказал, когда крупный астероид столкнется с Землей
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Учитывая геополитическое и социально-экономическое напряжение последних лет, все чаще специалисты задумываются о приближении конца света. Обсуждение возможных сценариев Апокалипсиса вызывает интерес в том числе и в научной среде, рассказал кандидат технических наук, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана Всеволод Корянов.
По его словам, наиболее вероятной представляется гибель человечества в результате глобального потепления — за счет увеличения среднегодовой температуры воздуха.
«Проблемы глобального потепления находят широкое обсуждение как в среде ученых, так и на самых высоких уровнях, однако наступление последствий ожидается хоть и в скором времени, но все-таки не через три-пять лет», — пояснил ученый корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Более реальный в смысле глобальных катаклизмов сценарий, уточнил ученый, — это соударение космического объекта и Земли.
«Такие сценарии рассматривались, и ближайший ожидался в 2029 году в результате близкого прохождения с Землей астероида (99943) Апофис. Однако такой сценарий на данный момент полностью исключен, поскольку учеными установлено, что Апофис до 2060-х годов никакой опасности для Земли не представляет», — отметил Корянов.
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