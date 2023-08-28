«В скором времени»: назван наиболее реальный сценарий Апокалипсиса

«Проблемы глобального потепления находят широкое обсуждение как в среде ученых, так и на самых высоких уровнях, однако наступление последствий ожидается хоть и в скором времени, но все-таки не через три-пять лет», — пояснил ученый корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».