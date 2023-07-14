«Этот сон меня чуть не убил»: ясновидящая увидела Антихриста и узнала, когда он явится миру

Известная ясновидящая Инна Мишина заявила, что увидела во сне пришествие Антихриста. Он якобы рассказал ей о своем прошлом и поставленных целях.

Наступление апокалипсиса наша собеседница уже предрекала ранее. По ее словам, это будет эпоха обмана, когда вместо Иисуса людям явится Антихрист.

Вырос в храме сатаны

Сильнейшая провидица России заявила, что Антихрист действительно очень похож на Христа, но является его полной противоположностью.

«Он в скромной одежде, но волосы, в отличие от Христа, темные. Сказал мне во сне, что он царских кровей. По отцовской линии — восточная кровь. Родился он в России, но был стыдом для богатой матери, поэтому его отправили в американский приют, из которого он дальше пришел в храм сатаны и там вырос», — пересказала Мишина свое сновидение корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Убивал детей

Долгое время, по словам ясновидящей, Антихрист был предан Люциферу. В раннем возрасте к нему пришел демон, который предложил ему стать владыкой всего мира, но всю славу он должен был отдать злому духу, продолжила собеседница.

«Он сказал, что с детства делал то, что ему велел дьявол. Жертвоприношения, убийства детей. При всем этом он заявил, что является пастырем и основателем ЛГБТ-сообщества. Сказал, что придет к нам из Америки, из дома сатаны», — пояснила провидица.

Собеседник во сне назвал ясновидящей свое имя, но, по словам Мишиной, она запомнила лишь первую букву — «М».

«Достаточно культурный, грамотный. Подходит и гладит, а такое ощущение, что готов укусить. Чувствовала от него большую опасность во сне, но он харизматичный. Шутил, играл, мог сострадать. Как бы и комик, и дипломат. Начитанный человек, много чего знает. Сказал: «У Христа было 12 апостолов, а у меня весь мир будет апостолами», — добавила Мишина.

Придет в Троицу

Антихрист, отметила ясновидящая, собирается явиться миру в обличии Иисуса в праздник святой Троицы, хочет мстить за Содом и Гаморру. Эти два города, согласно Библии, были уничтожены Богом за грехи их жителей, в частности за распутство.

«Это был парализующий сон. Я пыталась кричать о помощи, но могла. Этот сон меня чуть не убил. Было ощущение, что вообще не отпустит. Когда Антихрист пытался язвить, его глаза наполнялись кровью. Часто разговаривал цитатами из Библии, но молитвы произносил наоборот. И меня заставлял читать Библию, откровения из Иоанна, но задом наперед», — добавила собеседница.

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