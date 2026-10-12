33 пожара за неделю: в Рязанской области жертвами возгораний стали четыре человека

С 5 по 11 октября в Рязанской области потушили 33 пожара — недельная сводка регионального ГУ МЧС оказалась тревожной. Огонь не просто уничтожал имущество: в двух возгораниях погибли четыре человека, среди них ребенок. Об этом сообщает издание 7info .

За сухими цифрами скрывается привычная, но от этого не менее опасная картина: большинство пожаров возникло не из-за стихии, а по вине человека или из-за неисправностей. Восемнадцать случаев отнесли к техногенным причинам, еще одиннадцать раз горел мусор, а четыре раза спасатели выезжали на тушение сухой травы. Это значит, что источником беды становились брошенный окурок, сжигание отходов или оставленная без присмотра техника.

Последствия оказались серьезными. Огонь повредил или полностью уничтожил 14 строений и две единицы техники. Но самое страшное — человеческие жертвы: два пожара унесли жизни четырех человек, включая ребенка. Такие потери говорят о том, что трагедии происходят не где-то в абстрактной статистике, а в конкретных домах и семьях. Осенний период с сухой травой и мусором традиционно повышает риски, и каждый неосторожный шаг может обернуться необратимыми последствиями.

Ранее сообщалось, что в Талдоме взяли на контроль установление причин пожара на складе.