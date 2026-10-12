В Талдоме взяли на контроль установление причин пожара на складе

Талдомская городская прокуратура проконтролирует установление причин возгорания в складском помещении, которое произошло в понедельник, 12 октября, примерно в 03:00. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, пожар обнаружили на складе хранения конфискованной алкогольной и табачной продукции, расположенном на улице Ленина в поселке Запрудня. Специалистам удалось локализовать его на площади 2,5 тыс. кв. м.

Городская прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Причину возгорания установят по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.