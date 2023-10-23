По данным интернет-издания inegorievsk.ru, жертвой нападения стал в том числе ребенок. Очевидцы в соцсетях сообщают, что пес укусил несовершеннолетнего в живот. От серьезных повреждений мальчика спасла куртка.

Одного из жильцов собака искусала до крови, пишет РИАМО. В общей сложности от собаки пострадали уже шесть человек, уточняет сетевое издание «Московская область 24». По информации журналистов, пес часто гуляет без надзора. Кроме того, под данным СМИ, хозяин собаки часто бьет ее на глазах у людей и морит голодом.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак держит в страхе целый ЖК в подмосковных Люберцах.