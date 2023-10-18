Кусают людей, едят кошек: стая бродячих собак держит в страхе целый ЖК в Люберцах

В подмосковных Люберцах стая собак терроризирует местных жителей. Как сообщают жители ЖК «Кореневский форт», бродячие псы бросаются на людей, проявляют агрессию по отношению к детям, а также убивают домашних животных.

Максим Б., один из пострадавших, рассказал нам о ситуации в жилом комплексе.

«Меня укусила собака во время прогулки с друзьями. Несмотря на то, что мы их не трогали и даже не шумели, свора бросилась на нас. В настоящее время у меня все в порядке, но пришлось делать прививку от бешенства. Насколько я знаю, это не первый случай, других тоже кусали», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время в чате «Кореневского форта» пользователи заявляют как минимум о четверых пострадавших. По их словам, нападения случаются и на детских площадках, и на остановках общественного транспорта. Некоторым жителям приходилось спешно скрываться в автобусах от агрессивных свор.

«Они целенаправленно выслеживали кошек. И на детей эти псы агрессировали, несколько раз видел», — поделился житель Люберец Роман П.

Несмотря на всю опасность ситуации, обращаться к властям местные жители, по видимому, не торопятся.

«О происшествиях пока ничего не слышали, жалоб не поступало», — признались в администрации городского округа Люберцы.

Тем временем, некоторые люберчане подкармливают бездомных псов, несмотря на то, что они причинили уже достаточно урона, искусав людей и съев нескольких котов.



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