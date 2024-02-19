Активисты движения «Стопхам» получили по шесть лет колонии за нападение на правоохранителей

Трое активистов-общественников получили наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Такое решение суд Москвы вынес за нападение мужчин на бойцов спецподразделения «Гром». Об этом сообщили РИА Новости .

Инцидент, связанный с этим, произошел еще два года назад. Тогда трое подсудимых специально устроили конфликт со служащими спецподразделения, которые на тот момент выполняли особое задание. Общественники придрались к неправильно припаркованному автомобилю, на предъявление им служебных удостоверений отреагировали агрессивно. Они не только нецензурно выражались, но и били по автомобилю, а потом и вовсе набросились на полицейских. Это произошло в июне 2022 года на Ярославском шоссе.

Ранее подследственных по решению суда содержали в СИЗО. Теперь же Бабушкинский суд города Москвы назначил всем троим обвиняемым наказание в виде шести лет лишения свободы. Их признали виновными в нарушении сразу двух статей Уголовного кодекса – хулиганство, совершенное группой лиц, а также насилие в отношении представителей власти.

Ранее житель Ижевска получил 3,5 года колонии строгого режима за обстрел велосипедистов из пневматической винтовки. Он вышел ночью к остановке общественного транспорта в нетрезвом виде, и развлекался стрельбой по проезжающим мимо людях на велосипеде.

*было ликвидировано по требованию Министерства юстиции РФ