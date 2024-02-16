Стрелявшего по велосипедистам жителя Ижевска осудили на 3 года

Суд назначил жителю Ижевска 3 года 6 месяцев пребывания в исправительной колонии строгого режима за то, что он стрелял из пневматического ружья по проезжающим мимо велосипедистам, сообщает udm-info.ru .

Инцидент произошел в июле 2023 года. 36-летний неработающий ранее судимый житель Ижевска в состоянии алкогольного опьянения ночью вышел к остановке. Он начал стрелять в мимо проезжающих велосипедистов. Неизвестного задержали и провели обыск.

Сотрудники изъяли пневматическую винтовку, магазин и четыре пули. Завели уголовное дело по факту хулиганства. Один из велосипедистов был ранен в плечо. В суде мужчина признал вину, но частично. С какой целью он разгуливал по улице города ночью с пневматическим оружием в руках, неясно.

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