Актриса Марина Денисова попала в больницу с переломом ноги
Mash: актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
Известная киноактриса Марина Денисова была подвергнута экстренной госпитализации из-за перелома лодыжки. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Денисова известна зрителям по целому ряду фильмов и сериалов. Она сыграла Полину в картине «Вторая жизнь Федора Строгова». В ее активе также такие ленты, как «Солнцепек», «Ментовские войны», «Тайга» и другие. Сейчас актриса попала в больницу.
«Экстренно госпитализировали в Москве. У нее перелом лодыжки, ей сделали операцию», — указал микроблог.
Теперь Денисова находится под наблюдением врачей.
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