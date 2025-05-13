Актриса Марина Денисова попала в больницу с переломом ноги

Денисова известна зрителям по целому ряду фильмов и сериалов. Она сыграла Полину в картине «Вторая жизнь Федора Строгова». В ее активе также такие ленты, как «Солнцепек», «Ментовские войны», «Тайга» и другие. Сейчас актриса попала в больницу.

«Экстренно госпитализировали в Москве. У нее перелом лодыжки, ей сделали операцию», — указал микроблог.

Теперь Денисова находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что на 96-м году жизни скончалась известная советская актриса Нина Гребешкова. Похороны состоятся в среду, 14 мая, на Кунцевском кладбище в Москве. Внучка актрисы сообщила, что семья приняла решение не устраивать масштабную церемонию прощания. Она подчеркнула, что близкие люди умершей соберутся вместе в тесном семейном кругу.