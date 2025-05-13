Стало известно, где похоронят звезду «Кавказской пленницы» Гребешкову

Похороны актрисы Нины Гребешковой состоятся в среду, 14 мая, на Кунцевском кладбище в Москве. Эту информацию сообщила ТАСС Ольга Худякова, внучка вдовы известного режиссера Леонида Гайдая.

Отвечая на вопрос о причине ухода из жизни Нины Павловны, Худякова отметила ее преклонный возраст. По ее словам, актриса не страдала от каких-либо заболеваний.

Сообщение о кончине Нины Гребешковой появилось 10 мая. Актрисе было 95 лет. Ее брак с Леонидом Гайдаем длился 40 лет, до смерти режиссера в 1993 году. За свою продолжительную карьеру она исполнила около 130 ролей в кино, включая знаменитые советские фильмы, снятые ее мужем, такие как «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».

Внучка актрисы сообщила, что семья приняла решение не устраивать масштабную церемонию прощания. Ольга Худякова подчеркнула, что близкие люди Нины Гребешковой соберутся вместе в тесном семейном кругу.

Ранее сообщалось, что церемония прощания пройдет в закрытом для публики формате, однако поклонники смогут почтить память актрисы на похоронах.