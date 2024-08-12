Алаудинов: рекордное число единиц украинской спецтехники уничтожено за сутки под Курском

За минувшие сутки ВС РФ уничтожили более 30 единиц спецтехники ВСУ, что стало рекордным количеством на Курском направлении с начала СВО, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.

Уточняется, что в районе Суджи и Мартыновки за сутки было уничтожено семь БТР-БМП, 13 различных бронированных машин, девять пикапов, один танк, по одному грузовику и микроавтобусу, орудие Д-30 и станция РЭР «Пластун». Кроме того, ВСУ понесли и внушительные людские потери.

Алаудинов подчеркнул, что приведенные данные касаются только его участка на курском направлении. Общие же потери ВСУ в результате неудачного блицкрига еще только предстоит подсчитать.

Атака украинских боевиков на Курскую область началась 6 августа. За последние сутки из региона эвакуировались 8 тыс. человек, а 6 тыс. находятся в пунктах временного размещения. 69 пострадавших до сих пор находятся в больницах, 17 из них — в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области приступили к эвакуации мирных жителей в безопасные места из-за активности ВСУ вблизи границы региона.