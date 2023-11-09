Американский бизнесмен пытался незаконно вывезти из России краснокнижного котенка сервала
Фото: [пресс-служба ФТС России]
Таможенники в Домодедово пресекли незаконный вывоз в Соединенные Штаты котенка сервала стоимостью свыше трехсот тысяч рублей, сообщила пресс-служба ФТС.
Вывезти из России краснокнижного котенка пытался американский бизнесмен. В сертификатах на животное у него было указано, что это домашняя кошка породы Египетская мау.
Проведенная экспертиза показала, что на самом деле гражданин США пытается провезти занесенного в международную Красную книгу хищника.
В ведомстве пояснили, что котенок сервала подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, поэтому провозить такое животное через таможню можно только по спецразрешению.
Сейчас котенок сервала находится в центре передержки диких животных. Там краснокнижный хищник получает правильное питание и необходимый уход.
Ранее сообщалось, что гражданка Великобритании пыталась вывезти из России старинную икону.