Гражданка Великобритании пыталась вывезти старинную икону из России

По данным ведомства, икону пыталась вывезти гражданка Великобритании. Она направлялась в Финляндию на рейсовом автобусе.

Как позже установила экспертиза, британка пыталась вывезти подокладную икону «Господь Вседержитель», которая была создана 100 лет назад. Работа относится к категории культурных ценностей. Вывоз таких вещей за пределы России без соответствующих разрешительных документом запрещен.

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сообщили, что в отношении гражданки Великобритании возбуждены два административных дела – по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию и по ст. 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров.

Икона «Господь Вседержитель» является одним из самых древних и почитаемых типов изображения Спасителя в народе. На ней он предстает в образе вселенского Властителя и Судии, который воздает каждому человеку по вере и деяниям, что олицетворяет Высший закон и справедливость.

В начале сентября калининградские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Польшу антикварной медной литой иконы начала XX века. Икону пытался вывезти пассажир рейсового автобуса.