Армия обороны Израиля призналась в «нечаянном» убийстве трех заложников в Газе

Во время боя в секторе Газа военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелили трех заложников, ошибочно определив их как угрозу и открыв по ним огонь, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В сообщении говорится о том, что начато расследование произошедшего.

По последним данным, движение ХАМАС продолжает удерживать 135 заложников, среди них находятся и трое россиян.

Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что как только последний заложник будет освобожден, Израиль ликвидирует всех руководителей ХАМАС.