Израиль настроен ликвидировать всех руководителей палестинского движения ХАМАС

Израиль собирается ликвидировать всех руководителей движения ХАМАС, как только будут освобождены все пленники. Об этом сообщает РИА Новости .

Как написал американский журналист Сеймур Херш, когда последний пленник ХАМАС будет освобожден, израильские военные займутся ликвидацией руководителей движения на всех уровнях. При этом, по его словам, скрыться в других странах у боевиков не получится. Также сообщается, что израильская разведка уже следит за передвижениями каждого руководителя ХАМАС, но военные не рискуют уничтожить их до освобождения заложников.

Также Херш сообщил, что в плену у палестинского движения сейчас находятся 137 человек, считается, что все они были захвачены в первый день нападения и до сих пор остаются живыми. По данным журналиста, ХАМАС заинтересовался перспективой обменять еще десять заложников за заключенных в Израиле палестинцев, для этого потребуется остановить огонь на двое суток.