Израиль настроен ликвидировать всех руководителей палестинского движения ХАМАС
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Израиль собирается ликвидировать всех руководителей движения ХАМАС, как только будут освобождены все пленники. Об этом сообщает РИА Новости.
Как написал американский журналист Сеймур Херш, когда последний пленник ХАМАС будет освобожден, израильские военные займутся ликвидацией руководителей движения на всех уровнях. При этом, по его словам, скрыться в других странах у боевиков не получится. Также сообщается, что израильская разведка уже следит за передвижениями каждого руководителя ХАМАС, но военные не рискуют уничтожить их до освобождения заложников.
Также Херш сообщил, что в плену у палестинского движения сейчас находятся 137 человек, считается, что все они были захвачены в первый день нападения и до сих пор остаются живыми. По данным журналиста, ХАМАС заинтересовался перспективой обменять еще десять заложников за заключенных в Израиле палестинцев, для этого потребуется остановить огонь на двое суток.