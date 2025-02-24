Министерство обороны Российской Федерации сообщило , что войска группировки «Запад» в результате наступательных операций смогли улучшить свои позиции на линии фронта. Подразделения взяли под контроль населенный пункт Тополи, расположенный в Харьковской области.

Как сообщило ведомство, под Купянском, Каменкой, Степовой Новоселовкой, Лозовой в Харьковской области и у Макеевки в ЛНР силы группировки успешно подавили живую силу и уничтожили технику трех механизированных, одной десантной, одной штурмовой бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны.

В результате боев противник понес потери, оцениваемые до 200 солдат, одной боевой бронированной машиной, четырьмя единицами автотранспорта и шестью артиллерийскими орудиями, среди которых четыре были поставлены странами НАТО.

Помимо этого, была ликвидирована станция РЭБ «Квертус» и три хранилища с боеприпасами. Российская ПВО за сутки перехватила две планирующие авиабомбы JDAM и 71 БПЛА, принадлежащий ВСУ.

Вооруженные силы РФ нанесли удары по военной аэродромной инфраструктуре, местам подготовки операторов дронов и пунктам временного размещения подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по зданию с замкомандира бригады ВСУ.