Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили здание в селе Комар в ДНР, в котором находился заместитель командира 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Донбасский Партизан».

Отмечается, что украинские военные организовали на этом объекте командный пункт и укрепленные огневые позиции.

Утверждается, что удар был нанесен с использованием управляемой авиационной бомбы УМПБ Д-30СН. В момент атаки в здании находились боевики ВСУ и заместитель комбрига, который координировал действия украинских войск в этом районе.

После удара произошла детонация боеприпасов, хранившихся в подвалах здания. Из-за этого разрушились несущие конструкции и произошел пожар.

По предварительным данным, подразделение понесло значительные потери, хотя точное число ликвидированных украинских военнослужащих в настоящее время уточняется.

Авторы канала сообщили, что детонация боеприпасов продолжалась примерно 30 минут.

Как рассказал РИА Новости, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ВС РФ также нанесли удары по двум аэродромам ВСУ.

Кроме того, в городе Староконстантинов Хмельницкой области жители услышали взрыв в районе микрорайона «Вокзал-2», который находится рядом с военным аэродромом.

Ранее сообщалось, что ВС РФ двумя «Искандерами» разбомбили штаб ВСУ с командным составом в Кривом Роге.