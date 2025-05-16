Армия Украины потеряла еще один истребитель F-16

Вооруженные силы Украины потеряли еще один истребитель F-16. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале украинских воздушных сил.

Украинские военные указали, что ЧП произошло в ночь на 16 мая. Самолет занимался выполнением боевого задания, когда с ним пропала связь.

«На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», — указал микроблог.

По имеющейся информации, в ВСУ уже создана специальная комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства гибели самолета. По некоторым сведениям, истребитель рухнул во время попытки перехватить российский беспилотник.

Ранее сообщалось, что российский Су-35 напугал эстонцев, пытавшихся арестовать «теневой танкер». По заявлению властей Эстонии, самолет на минуту вошел в ее воздушное пространство. Инцидент произошел, когда Эстония попыталась арестовать танкер Jaguar, шедший, как утверждает ее МИД, без флага.