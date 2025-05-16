Армия Украины потеряла еще один истребитель F-16
ВВС Украины: разбился еще один истребитель F-16
Фото: [pxhere.com]
Вооруженные силы Украины потеряли еще один истребитель F-16. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале украинских воздушных сил.
Украинские военные указали, что ЧП произошло в ночь на 16 мая. Самолет занимался выполнением боевого задания, когда с ним пропала связь.
«На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», — указал микроблог.
По имеющейся информации, в ВСУ уже создана специальная комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства гибели самолета. По некоторым сведениям, истребитель рухнул во время попытки перехватить российский беспилотник.
Ранее сообщалось, что российский Су-35 напугал эстонцев, пытавшихся арестовать «теневой танкер». По заявлению властей Эстонии, самолет на минуту вошел в ее воздушное пространство. Инцидент произошел, когда Эстония попыталась арестовать танкер Jaguar, шедший, как утверждает ее МИД, без флага.