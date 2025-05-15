Российский Су-35 напугал эстонцев, пытавшихся арестовать «теневой танкер»

Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна на встрече с главами Североатлантического альянса в Анталье. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, воздушное судно РФ менее минуты находилось на территории НАТО. Инцидент произошел, когда Эстония попыталась арестовать танкер Jaguar, шедший, как утверждает Цахкн, без флага.

«Мы ответили соответствующе, направив наши силы сопровождать судно „теневого флота“, так как оно не имело страховки и флага. Но Российская Федерация направила для оценки ситуации истребитель, который незаконно находился на территории НАТО менее минуты», — сказал Цахкн.

Он подчеркнул, что для контроля ситуации в небо были подняты истребители альянса. Также глава эстонского МИД сообщил о вызове временного поверенного в делах России в связи с инцидентом.

13 мая военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией НАТО предприняли попытку остановить судно Jaguar, которое шло под флагом Габона в российский порт. Моряки записали на видео попытки эстонцев перенаправить танкер в зону, где его можно было бы задержать.

На борту судна находился экипаж, в состав которого входили четыре гражданина России. Как рассказали моряки, эстонцы предупреждали их о применении радикальных мер в отношении танкера, в том числе в виде тарана. Jaguar проигнорировал эти требования и продолжил движение в сторону российского порта Приморск.

Как утверждает телеграм-канал «Военкоры Русской весны», для обеспечения безопасного прохождения суда в нейтральных водах ВВС России подняли в воздух истребитель Су-35.

Ранее в ВМФ России опровергли информацию о захвате российской подлодки у берегов Франции.