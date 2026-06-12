Атака БПЛА и обстрелы регионов России 12 июня 2026: погибшие в Брянской области, раненые дети в Белгороде
Атака БПЛА на регионы России 12 июня 2026: хронология событий за ночь
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В ночь на пятницу 12 июня 2026 года российские регионы подверглись массированным атакам беспилотников и артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Целями стали объекты в Крыму, Самарской, Брянской, Краснодарской, Белгородской областях, а также в Татарстане.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников на подлете к столице.
Брянская область: погибшие и раненые
Брянская область подверглась артиллерийскому обстрелу, а также атакам дронов.
- Суземка: В результате обстрела поселка погибли два мирных жителя. Среди погибших — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Еще двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
- Стародуб: Атака ВСУ по автозаправочным станциям. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток, также повреждены пять гражданских автомобилей.
Краснодарский край: разрушения в жилом доме и режим ЧС
В Краснодаре обломки сбитого беспилотника попали в многоквартирный жилой дом. В здании ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
В результате атаки выявлены повреждения:
- 11 квартир;
- 20 окон с выбитыми стеклами;
- 17 поврежденных лоджий.
Жильцов наиболее пострадавшей квартиры эвакуировали в пункт временного размещения.
Белгородская область: ранения среди детей
В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. В результате атаки ранения получили пять человек, включая двух детей.
Две девочки были доставлены в детскую областную клиническую больницу.
- У девятимесячной девочки диагностирована минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение лица.
- У пятилетней девочки — повреждение бедра.
Обе девочки были успешно прооперированы и находятся под наблюдением врачей.
Севастополь: отражение атаки
В Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы вели работу по уничтожению вражеских БПЛА.
Ограничения работы аэропортов
В целях обеспечения безопасности полетов 12 июня были введены временные ограничения на работу аэропортов в нескольких регионах.
Список аэропортов, где были введены ограничения:
- Волгоград
- Казань
- Нижнекамск
- Бугульма
- Пенза
- Самара
- Саратов
- Ульяновск
- Чебоксары