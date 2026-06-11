Атака БПЛА на регионы России 11 июня 2026: Афипский НПЗ, Белгородская область, Севастополь

В ночь на 11 июня 2026 года несколько российских регионов подверглись массированным атакам украинских беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Краснодарском крае, где пострадал Афипский нефтеперерабатывающий завод, а также в Белгородской области, где за сутки зафиксированы многочисленные пострадавшие и разрушения.

Краснодарский край: удар по НПЗ и пострадавшие в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание. По предварительной информации, пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь. Еще один житель пострадал в Северском районе, где повреждения получили несколько частных домовладений.

Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона. По данным OSINT-каналов, завод был поражен дронами, на месте вспыхнул сильный пожар. Также обломки БПЛА обнаружены по трем адресам в частном секторе, в одном домовладении загорелась хозпостройка, в другом взрывной волной выбило остекление. Повреждена газовая магистраль.

Белгородская область: погибший и раненые

В Белгородской области атаки БПЛА привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. В хуторе Красиво Борисовского округа ударом дрона по автомобилю ранены два мирных жителя — мужчина и женщина. Они были доставлены в районную больницу с множественными осколочными ранениями. В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья. Как сообщили в оперативном штабе региона, мужчина умер в больнице, его жена получила осколочные ранения плеча и руки, а 21-летний сын — ранение глаза.

Севастополь: более 20 сбитых дронов

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, пострадавших нет.

Москва и Московская область

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких беспилотников на подлете к столице. В общей сложности за ночь силы ПВО сбили не менее 15 дронов, летевших на Москву. Сначала сообщалось о трех уничтоженных БПЛА, затем о шести, а позже еще о четырех.

Воронежская область: 16 сбитых дронов и отбой опасности

В Воронежской области минувшей ночью дежурными силами ПВО были уничтожены 16 беспилотников. По сообщению властей, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ограничения в аэропортах

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара и Геленджика. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Утром сняли ограничения в авиагавани Сочи.