Атака БПЛА на регионы России 22 июня 2026: 59 дронов сбито над Москвой, жертвы в Курской, Херсонской областях и ДНР

Ночь на 22 июня 2026 года и вечер 21 июня стали одними из самых напряженных за последнее время. Украинские беспилотники атаковали десятки регионов — от приграничных до центральных. Главный удар, по данным властей, пришелся на столицу и область. Собрали все, что известно о происшествиях по заявлениям губернаторов к утру 22 июня.

Москва и Московская область: 59 сбитых дронов, повреждены жилые дома

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 59 беспилотников, летевших на столицу. Ранее он уточнял, что число сбитых дронов достигло 45, затем выросло до 58, а в итоге — до 59.

На фоне массированной атаки в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. К утру ограничения сняли. Всего в московских аэропортах задерживались около 100 рейсов.

19 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион повреждения получили 18 многоквартирных жилых домов. Специалисты уже работают на поврежденных объектах и оценивают объем восстановительных работ.

Тульская область: новая опасность атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 21 июня в 21:56 объявил на территории региона опасность атаки БПЛА. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил номер экстренных служб 112. Отбой предыдущей беспилотной опасности был дан в субботу днем, за время действия режима над регионом сбили 14 вражеских аппаратов.

Пензенская область: введен режим беспилотной опасности

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Другие регионы: тревога по всей стране

По данным на 6:00 22 июня, тревога по БПЛА («красный уровень» опасности) объявлялась в Крыму, Краснодарском крае, Московской, Смоленской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Воронежской, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Тверской областях, а также в ЛНР и ДНР. «Желтый уровень» опасности по БПЛА был объявлен в Ивановской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае и Мордовии.

Жертвы и раненые в регионах

По данным губернаторов, атаки привели к человеческим жертвам: