Атака БПЛА на регионы России 23 июня 2026: пять погибших в Воронеже, десятки пострадавших

Ночь на 23 июня 2026 года и предыдущие сутки стали одними из самых тяжелых за последнее время. Украинские беспилотники и ракеты атаковали десятки регионов — от приграничных до центральных. Наиболее трагические последствия зафиксированы в Воронеже, где в результате ракетного удара погибли пять человек, десятки пострадали. Силы ПВО отражали массированные налеты по всей стране. Собрали все, что известно о происшествиях по заявлениям губернаторов к утру 23 июня.

Воронежская область: пять погибших, десятки раненых и поврежденные дома

Самые тяжелые последствия — в Воронеже. По итогам расширенного заседания регионального оперативного штаба губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по городу погибли пять человек, пострадали десятки жителей.

Как уточнил Гусев, самые большие повреждения получило предприятие на левом берегу Воронежа, где возник пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, на месте идут работы по разбору завалов. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище, пострадали те, кто проигнорировал предупреждения о ракетной опасности. По его словам, в медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Он пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.

При падении обломков сбитых БПЛА повреждены 10 многоэтажек, шесть частных домов и около 50 автомобилей. По данным МК, повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, в частном секторе — преимущественно кровли.

Ракетную опасность в регионе объявили 22 июня в 11:40 мск, отбой прозвучал через час. Режим опасности атаки БПЛА был отменен на территории Воронежской области 23 июня, о чем также сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, атака была совершена с помощью ракет Storm Shadow. Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что эти ракеты англо-французского производства с дальностью около 300 км могли быть запущены с истребителей F-16 или Mirage с территории Харьковской области.

Тульская область: удар по жилому дому в Щекино

В Тульской области украинский беспилотник ударил по жилому многоквартирному дому в городе Щекино. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По словам Миляева, жильцов здания эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы и оперативный штаб правительства Тульской области. Губернатор призвал жителей быть внимательными и осторожными, отметив, что опасность от беспилотников сохраняется.

Брянская область: шесть часов режима БПЛА-опасности и ракетная тревога

В Брянской области режим БПЛА-опасности продлился около шести часов. Отбой объявили ранним утром 23 июня — сначала МЧС, затем врио губернатора Егор Ковальчук.

Однако сразу после отмены БПЛА-угрозы, в 5:32, по всей Брянской области внезапно объявили ракетную опасность. Соответствующее оповещение распространил врио губернатора.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десятках сбитых дронов, направлявшихся в сторону столицы. Беспилотные комплексы, вероятно, взлетали в Харьковской области.