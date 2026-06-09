Атака БПЛА на регионы России 9 июня 2026: пострадавшие в Воронеже и пожар в Новороссийске

Ночь на 9 июня для систем противовоздушной обороны России выдалась напряженной. Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали несколько регионов, включая Тульскую, Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области, а также Крым и Севастополь. Один из самых резонансных инцидентов произошел в центре Воронежа, где беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом.

Воронежская область

Одним из самых резонансных событий дня стал удар беспилотника по жилому дому в центре Воронежа. Около 10 часов утра на улице Белинского аппарат самолетного типа со взрывным устройством врезался в третий подъезд девятиэтажки. Как сообщил губернатор Александр Гусев, удар пришелся на стену пустующей квартиры между третьим и четвертым этажами. По предварительной информации, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, из-за чего он резко изменил курс и рухнул.

В результате происшествия погибших нет, однако три человека получили ранения от осколков стекла. Губернатор Гусев, прибывший на место, заявил, что помощь пострадавшим оказана на месте, от госпитализации они отказались. Повреждения получили несколько окон и балконов, в одном из частных домов была пробита крыша. В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации районного масштаба для оперативного восстановления пострадавшего жилья.

Севастополь

Около полуночи силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы приступили к отражению атаки украинских БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских аппаратов из различных средств поражения, включая стрелковое оружие. Глава города призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях. По данным Минобороны, ранее Севастополь уже успешно отражал атаку, сбив 18 дронов.

Тульская область

Беспилотники продолжили попытки атаковать регион. В 3:37 губернатор Дмитрий Миляев объявил на всей территории области новую опасность атаки БПЛА, призвав жителей сохранять спокойствие. Отмечается, что с момента отмены предыдущей угрозы прошло всего семь часов, а за время ее действия российские военные уничтожили 31 вражеский аппарат.

Краснодарский край, Новороссийск

Одним из серьезных происшествий стал пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске. По данным оперштаба Краснодарского края, возгорание возникло в результате атаки БПЛА и было полностью ликвидировано к полуночи 9 июня. В ликвидации последствий участвовали 130 специалистов и 39 единиц спецтехники. Пострадавших в результате происшествия нет.

Другие регионы

Ночью 9 июня также подверглись угрозе. По данным Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), воздушная тревога из-за опасности атаки БПЛА была объявлена в Новгородской, Владимирской и Нижегородской областях. Ранее угроза также действовала в Калужской, Орловской и Курской областях, а также в Ростовской области, где беспилотники были уничтожены в Миллеровском районе.

Сводка Министерства обороны РФ

Минобороны России предоставило официальные данные об отражении атак. С 14:00 до 20:00 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были сбиты в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Калужской, Тульской областей, столичного региона, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваторией Черного моря. Также стало известно, что силами ПВО был уничтожен БПЛА, летевший в сторону Москвы.