Аудиоколонку с марихуаной обнаружили в посылке из США сотрудники Внуковской таможни

Таможенники обнаружили в посылке из Калифорнии аудиоколонку с марихуаной, сообщила пресс-секретарь Внуковской таможни Вера Филиппова.

Груз с наркотиками определила служебная собака. Также в посылке находились детские игрушки и одежда, а колонка, куда были спрятаны наркотические вещества, лежала в заводской упаковке.

Внутри музыкальной колонки таможенники нашли тринадцать герметичных полиэтиленовых пакетов с марихуаной общим весом семьсот граммов.

В результате был задержан 29-летний житель столицы, у него в квартире обнаружили еще пятьсот граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело.

Фото: [ пресс-служба Внуковской таможни ]

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово задержали мужчину с вином за три миллиона рублей.