Aviaincident: мужчина в военной форме угрожал экипажу на борту российского самолета

Агрессивный пассажир в военной форме угрожал экипажу самолета одной из российских авиакомпаний расправой, если воздушное судно не приземлится по расписанию. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал Aviaincident.

По информации источника, неизвестный обещал «порезать» капитана и его помощников. Инцидент произошел на борту Boeing 737-800, который выполнял рейс из Москвы в Сочи.

Командир воздушного судна, несмотря на угрозы, продолжил выполнение рейса и не объявил сигнал бедствия. Тем не менее он уведомил руководство об инциденте и запросил отряд полиции по прибытии в аэропорт Сочи.

Самолет успешно приземлился в воздушной гавани строго по расписанию. Информации о дальнейшей судьбе дебошира не поступало.

Ранее сообщалось, что семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий — видимость была недостаточной из-за тумана.