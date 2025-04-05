Семь самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи
Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана
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В ночь на 5 апреля семь самолетов, летевших в Сочи, вынуждены были изменить курс из-за тумана над Сочи.
Лайнеры «ушли» на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В связи с непростыми метеоусловиями рейсы задерживаются на вылет.
Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на юге России. Безопасность полетов является приоритетной задачей, подчеркнул представитель Росавиации.
Ранее сообщалось о том, что временные ограничения ввели в трех аэропортах Москвы.