Семь самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи

В ночь на 5 апреля семь самолетов, летевших в Сочи, вынуждены были изменить курс из-за тумана над Сочи.

Лайнеры «ушли» на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В связи с непростыми метеоусловиями рейсы задерживаются на вылет.

Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на юге России. Безопасность полетов является приоритетной задачей, подчеркнул представитель Росавиации.

Ранее сообщалось о том, что временные ограничения ввели в трех аэропортах Москвы.