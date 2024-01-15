«Автодор» призвал водителей быть предельно внимательными за рулем из-за снегопада

Автомобилистам в нескольких регионах России, в том числе в Подмосковье, нужно соблюдать предельную осторожность и аккуратность за рулем из-за снегопада. Об этом этом сообщила пресс-служба «Автодора».

В госкомпании указали, что неблагоприятные погодные условия на сети автодорог сохранятся до утра вторника, 16 января. Речь идет о трассах «Беларусь», «Дон», «Восток», «Нева», «Украина» и ЦКАД.

Водителей попросили не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим, включать противотуманные фары при плохой видимости и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по очистке дорог от снега.