«Автодор» призвал водителей быть предельно внимательными за рулем из-за снегопада
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Автомобилистам в нескольких регионах России, в том числе в Подмосковье, нужно соблюдать предельную осторожность и аккуратность за рулем из-за снегопада. Об этом этом сообщила пресс-служба «Автодора».
В госкомпании указали, что неблагоприятные погодные условия на сети автодорог сохранятся до утра вторника, 16 января. Речь идет о трассах «Беларусь», «Дон», «Восток», «Нева», «Украина» и ЦКАД.
Водителей попросили не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим, включать противотуманные фары при плохой видимости и не препятствовать работе снегоуборочной техники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по очистке дорог от снега.