Автомобиль с ребенком в салоне загорелся в подмосковном Ступино
Фото: [Андрей Семибратов/РИАМО]
В городе Ступино загорелся автомобиль, в салоне которого находился ребенок. Об этом сообщило РИАМО.
По информации издания, машина была припаркована во дворе жилого дома на проспекте Победы. Первой возгорание заметила местная жительница. Женщина находилась на балконе. Ее крики о помощи услышали судебные приставы, чей офис был в этом же здании.
Приставы нашли в служебном помещении огнетушители и ликвидировали огонь до приезда пожарных. Ребенка вытащили через багажник автомобиля, разбив стекло. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание аккумуляторной батареи. Также известно, что от огня пострадала припаркованная по соседству машина.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из строящихся домов в городском округе Красногорск.