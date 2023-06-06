Автомобиль с ребенком в салоне загорелся в подмосковном Ступино

В городе Ступино загорелся автомобиль, в салоне которого находился ребенок. Об этом сообщило РИАМО .

По информации издания, машина была припаркована во дворе жилого дома на проспекте Победы. Первой возгорание заметила местная жительница. Женщина находилась на балконе. Ее крики о помощи услышали судебные приставы, чей офис был в этом же здании.

Приставы нашли в служебном помещении огнетушители и ликвидировали огонь до приезда пожарных. Ребенка вытащили через багажник автомобиля, разбив стекло. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание аккумуляторной батареи. Также известно, что от огня пострадала припаркованная по соседству машина.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из строящихся домов в городском округе Красногорск.