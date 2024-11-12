Baza: главред издания Readovka Костылев частично пришел в себя после аварии

Главный редактор издания Readovka Алексей Костылев начинает приходить в себя после аварии на квадроцикле. Он уже узнает некоторых людей, хотя пока и не может говорить. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Врачи до сих пор не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшей динамики состояния здоровья журналиста. Тем не менее, он уже открывает глаза и даже узнал свою мать. Он явно слышит, когда ему что-то говорят, в состоянии пожимать руку и даже немного шевелить ногами. По мнению медработников, состояние Костылева до сих пор стабильно тяжелое.

Алексей Костылев попал в аварию 27 октября, когда катался на квадроцикле в Смоленской области. Он ехал стоя и вылетел с транспортного средства при наезде на препятствие, после чего квадроцикл переехал своего владельца. Журналист получил многочисленные повреждения, в которые входят переломы костей таза и основания черепа, ушиб мозга, открытая черепно-мозговая травма и другие травмы.