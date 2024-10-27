Baza: владелец Readovka попал в жесткое ДТП под Смоленском

Владелец интернет-СМИ Readovka Алексей Костылев попал в жесткое ДТП в Смоленской области, сообщила Baza. По информации источника, его готовятся перевозить в Москву бортом санитарной авиации.

Как пишет Baza, Костылев попал в аварию на квадроцикле в деревне Рухань, в результате чего его выбросило из транспортного средства. Журналиста доставили в местную больницу, где ему провели операцию.

Отмечается, что Костылев после ДТП находится в крайне тяжелом состоянии в коме. На данный момент он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Врачи диагностировали у него перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, травму живота и закрытый перелом костей таза.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании Томаса Додда. Накануне он пожаловался на плохое самочувствие.