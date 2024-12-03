Украинские вооруженные силы (ВСУ) не нашли следов северокорейских военнослужащих в Курской области, сообщил BBC. Согласно информации телеканала, задача ВСУ заключается в том, чтобы выявить наличие северокорейских бойцов на российской территории.

Один из украинских солдат заявил, что не сталкивался с корейцами в зоне конфликта. Он отметил, что «найти корейца в темном лесу Курска сложно, если его там нет».

Командование ВСУ предложило вознаграждение за захват якобы присутствующих в Курской области северокорейских военных. Как сообщает издание, украинские войска ни разу не имели боевых столкновений с военными из Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что ВСУ будут удерживать позиции в Курской области до прихода Трампа к власти.