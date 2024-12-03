Перед украинскими военнослужащими стоит задача сохранить как можно большую территорию в Курской области до инаугурации нового президента США Дональда Трампа и начала переговорного процесса. Об этом сообщило BBC, ссылаясь на украинских военных.

Один из солдат по имени Вадим отметил, что «основная цель — не захват, а удержание», описывая поставленную задачу для войск. Некоторые военнослужащие выразили мнение, что украинским силам следует сосредоточиться на Донбассе, а не распыляться на другие направления, включая Курскую область.

Солдаты, с которыми общались BBC, выразили сомнения относительно того, была ли достигнута одна из ключевых целей операции — отвлечение российских войск от позиций в Донбассе.

Источники CNN упоминали, что такая задача могла быть заложена Киевом. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, подчеркивал, что целью наступления на Курскую область является укрепление позиций на переговорах.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский публично признался, что украинская армия не в состоянии вернуть под свой контроль утраченные территории.