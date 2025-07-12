Белгород под ударом ВСУ: враг атакует город беспилотниками

Один из украинских дронов был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) — его обломки упали на крышу стадиона «Белгород Арена», вызвав возгорание.

На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты, однако их работу значительно затрудняют продолжающиеся атаки. В городе объявлена воздушная тревога, повсеместно звучат сирены гражданской обороны.

Беспилотник-камикадзе «Дартс» представляет собой оперативно-тактический дрон, который может нести до 4 кг взрывчатки и оснащен системой автоматического дозаведения.

В июне перехваченный российскими военнослужащими беспилотник «Дарст» впервые пополнил трофейную коллекцию Ленинградской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как в Шебекине защищают социальные объекты от атак ВСУ.