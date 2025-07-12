Белгород под ударом ВСУ: враг атакует город беспилотниками
Mash: ВСУ запустили по Белгороду беспилотники типа «Дартс»
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Белгород вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ, пишет Mash. По предварительным данным, противник использовал БПЛА типа «Дартс».
Один из украинских дронов был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) — его обломки упали на крышу стадиона «Белгород Арена», вызвав возгорание.
На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты, однако их работу значительно затрудняют продолжающиеся атаки. В городе объявлена воздушная тревога, повсеместно звучат сирены гражданской обороны.
Беспилотник-камикадзе «Дартс» представляет собой оперативно-тактический дрон, который может нести до 4 кг взрывчатки и оснащен системой автоматического дозаведения.
В июне перехваченный российскими военнослужащими беспилотник «Дарст» впервые пополнил трофейную коллекцию Ленинградской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как в Шебекине защищают социальные объекты от атак ВСУ.