В Шебекине начали устанавливать спецсетки для защиты школ и детских садов от обстрелов

В Шебекино начали устанавливать защитные сетки на школах и детских садах, чтобы обезопасить здания от атак беспилотников ВСУ. Об этом ТАСС сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Уже сейчас в городе защищены 60 многоквартирных домов, а теперь очередь дошла и до социальных объектов.

«Если бы мне кто-то год назад сказал, что мы будем сетками закрывать пятиэтажные здания, я бы не поверил в это, сказал, что это шутка», — отметил Гладков.

Кроме того, добавил он, в регионе введен режим, позволяющий отселять жителей из наиболее опасных зон. Также в области усилена охрана общественного порядка и действует определенный режим въезда на некоторые территории.

По словам Гладкова, регион получает поддержку от федерального центра. Так, в 2024 году на помощь Белгородской области было выделено более 20 млрд рублей из федерального бюджета. Он подчеркнул, что все эти меры стали возможны благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства России.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался в больнице.