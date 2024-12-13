Беспилотник сбит в районе распределительного комплекса «Лукойла» в Ленинградской области

Над территорией Ленинградской области был перехвачен украинский разведывательный беспилотник. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Неподалеку от распределительного комплекса компании «Лукойл» в Ленинградской области был засечен беспилотник ВСУ. Дежурные средства ПВО тут же отработали по нему, в итоге дрон был сбит.

«По нашей информации, БПЛА сбили накануне в районе 23 часов. Предположительно, он вел съемку комплекса», — указал микроблог.

Обломки беспилотника рухнули в воды Финского залива, при этом никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что четыре беспилотника неприятеля были перехвачены над Владимирской областью. С их помощью ВСУ пытались провести террористические атаки, но угроза была вовремя ликвидирована благодаря четкой работе средств противовоздушной обороны.