Беспилотник сбит в районе распределительного комплекса «Лукойла» в Ленинградской области
SHOT: в Ленинградской области сбит беспилотник ВСУ рядом с комплексом «Лукойла»
Фото: [pxhere.com]
Над территорией Ленинградской области был перехвачен украинский разведывательный беспилотник. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Неподалеку от распределительного комплекса компании «Лукойл» в Ленинградской области был засечен беспилотник ВСУ. Дежурные средства ПВО тут же отработали по нему, в итоге дрон был сбит.
«По нашей информации, БПЛА сбили накануне в районе 23 часов. Предположительно, он вел съемку комплекса», — указал микроблог.
Обломки беспилотника рухнули в воды Финского залива, при этом никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что четыре беспилотника неприятеля были перехвачены над Владимирской областью. С их помощью ВСУ пытались провести террористические атаки, но угроза была вовремя ликвидирована благодаря четкой работе средств противовоздушной обороны.