Минобороны: над Владимирской областью ликвидировали четыре украинских БПЛА

Утром 13 декабря с 5:05 до 5:40 по мск российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских дронов в небе над Владимирской областью. Эти беспилотники, как сообщило Министерство обороны России, планировали проводить террористические атаки в данном регионе.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Владимирской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на пятницу, 13 декабря, российская противовоздушная оборона перехватила 13 украинских дронов над территорией РФ.

Пять беспилотников были перехвачены над Курской областью. Еще четыре — над Белгородской. В Ростовской области сбили три дрона, один БПЛА был нейтрализован в Липецкой области.