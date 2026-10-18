Беспилотники атаковали дата-центр VK в Ленинградской области. Компания сообщила, что ее сервисы продолжают работать в обычном режиме. В Петербурге после ночной атаки устраняют возгорания в трех районах города и на территории нефтяного терминала.

Дата-центр VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщила компания. По ее данным, несмотря на произошедшее, все сервисы доступны пользователям в штатном режиме.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе отражают масштабную атаку БПЛА. По его информации, силы противовоздушной обороны к тому моменту сбили 95 беспилотников.

Последствия атаки также устраняют в Санкт-Петербурге. Как сообщил губернатор города Александр Беглов, ночью в нескольких районах произошли возгорания на объектах гражданской инфраструктуры. Сотрудники МЧС работают в Невском, Красносельском и Красногвардейском районах, а также на территории Петербургского нефтяного терминала.

По словам главы города, в Петербурге задействованы средства противовоздушной обороны. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия происшествий.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших в предоставленных сообщениях не уточняется.

Ранее сообщалось, что Москву и Петербург атаковали беспилотники.