Трагедия в Петрозаводске: педиатр и водитель скорой погибли в ДТП на перекрестке

Около 02:52 по местному времени 17 октября на перекрестке улиц Красноармейской и Максима Горького автомобиль Kia столкнулся с машиной скорой помощи. От удара скорая опрокинулась на бок и врезалась в угол здания.

Погибли два человека — педиатр и водитель. Они ехали на вызов к семимесячному ребенку. Водитель иномарки был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Точные причины ДТП устанавливаются. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в ДТП погибла девушка-подросток.