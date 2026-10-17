Трагедия в Петрозаводске: педиатр и водитель скорой погибли в ДТП на перекрестке
rk.karelia.ru: в Карелии в дорожной аварии погибли педиатр и водитель скорой
В Петрозаводске произошла трагическая авария, унесшая жизни двух сотрудников скорой помощи, сообщил интернет-портал rk.karelia.ru.
Около 02:52 по местному времени 17 октября на перекрестке улиц Красноармейской и Максима Горького автомобиль Kia столкнулся с машиной скорой помощи. От удара скорая опрокинулась на бок и врезалась в угол здания.
Погибли два человека — педиатр и водитель. Они ехали на вызов к семимесячному ребенку. Водитель иномарки был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Точные причины ДТП устанавливаются. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области в ДТП погибла девушка-подросток.