Трагедия в Петрозаводске: педиатр и водитель скорой погибли в ДТП на перекрестке

rk.karelia.ru: в Карелии в дорожной аварии погибли педиатр и водитель скорой

Безопасность

В Петрозаводске произошла трагическая авария, унесшая жизни двух сотрудников скорой помощи, сообщил интернет-портал rk.karelia.ru.

Около 02:52 по местному времени 17 октября на перекрестке улиц Красноармейской и Максима Горького автомобиль Kia столкнулся с машиной скорой помощи. От удара скорая опрокинулась на бок и врезалась в угол здания.

Погибли два человека — педиатр и водитель. Они ехали на вызов к семимесячному ребенку. Водитель иномарки был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Точные причины ДТП устанавливаются. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в ДТП погибла девушка-подросток.

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