Бездомный пес напал на женщину и ее восьмимесячную внучку в подмосковной Шатуре

Бездомная собака напала на женщину и ее восьмимесячную внучку в Шатуре. Об этом со ссылкой местных жителей сообщает «Московский комсомолец» .

В соцсетях женщина, которая является матерью младенца, рассказала, что инцидент произошел в районе улицы Школьная. На ее мать и дочь в коляске напала большая черная собака с белыми пятнами.

Пострадавшие пожаловались в службу по отлову бездомных животных. По словам людей, там им сказали, что это уже не первое подобное обращение.

По информации «МК», похожая ситуация сложилась и в Королеве. Там местные жители жалуются на стаю агрессивных бродячих собак, которые бросаются на местных жителей и их домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что в Мытищах агрессивный пес напал на пятерых человек и ребенка.