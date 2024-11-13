Украинские военные начали использовать снаряды производства США для стрельбы из самоходной артиллерийской установки «Пион». Такие данные появились у издания Bild*.

Журналист посетил позиции ВСУ и обнаружил, что украинские военные стали использовать снаряды, выпущенные в Соединенных Штатах, для стрельбы из артсистемы 2С7, по советской классификации артиллерийская самоходная установка «Пион». У ВСУ собственные снаряды к ней закончились еще в 2022 году. США передали Киеву снаряды того же калибра, которые производились в 50-60 годах прошлого века, их выпускали для орудий М110 и М115.

«Пион» имеет калибр 203 мм, каждый снаряд для него весит порядка 100 кг. На протяжении последних полутора лет эти установки практически не использовались Украиной в боевых действиях из-за отсутствия боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Захарова предупредила Запад об ответственности в том случае, если он разрешит наносить удары иностранными вооружениями в глубину территории РФ. По ее словам, Москва расценит такой шаг как вступление НАТО в конфликт.

* «BILD на русском» внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов