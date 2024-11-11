Блогер Васильев прокомментировал массовую атаку дронов в Подмосковье

Подмосковье подверглось наиболее массированной с начала спецоперации атаке дронов. По словам блогера Стаса Васильева, на фоне этого возобновилась дискуссия о запрете на публикацию в соцсетях видео с летящими дронами и последствиями от их взрывов, данные БПЛА почти все запускаются диверсантами с территории РФ. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что спецслужбы просто не успевают со всеми этими диверсантами справляться. Однако то, что касается запрета на публикацию, в плане государства это правильно, поскольку это один из методов борьбы, тем не менее в целом подобные меры не принесут никакого успеха, потому что мы живем в мире абсолютной открытости.

По мнению блогера, поднятый вопрос самообороны и умения населения оказывать первую помощь после атаки БПЛА свидетельствует о том, данные навыки должны прививаться еще со школы.

Ранее в Австрии целями украинских дронов назвали жилые районы в Москве.